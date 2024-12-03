Meteorolojiden denizde 8 şiddetinde fırtına uyarısı…

Meteoroloji Dairesi bugün saat 14.00’le yarın gece 23.59 saatleri arası denizde fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada “Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta salı, güney ve doğu yönlerden, çarşamba, kuzey ve doğu yönlerden esecek rüzgârların zamanla kuvvetlenerek ‘8’ kuvvetinde ve ‘fırtına’ şeklinde esmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.