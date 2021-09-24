Mete Boyacı: “Vergi vermek ülkeyi ileriye taşımak için önemli”

Vergi listesine girmeyi ‘tartışmasız çok güzel bir duygu’ olarak değerlendiren altıncı sıradaki Mete Boyacı, seneye ismini daha yukarılarda görmeyi dilediğini belirtti. Vergi yasalarında gerekli düzenlemeler yapılırsa çok daha fazla insanın vergi vereceğini aktaran Boyacı, verilen vergilerin halka kullanılmasının önemine de vurgu yaptı. Boyacı, “vergi vermek ülkenin ileriye gidebilmesi ve sağlam bir ekonomiye sahip olabilmesi için oldukça önemli bir görevdir” şeklinde konuştu.