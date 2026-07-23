“Hükümet seçim öncesi kamu yararı yerine çıkar gözetiyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin Merkezi Cezaevi'ndeki hükümlülerin şartlı tahliye süresine ilişkin yaptığı tüzük değişikliğine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin seçimler öncesinde kamu yararını gözetmek yerine belirli kesimlere çıkar sağlamaya yönelik uygulamalarını sürdürdüğünü öne sürdü.

Bengihan, mevcut uygulamada hükümlülerin mahkemeler tarafından verilen hapis cezalarının yarısını tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu'na başvurma hakkı kazandığını anımsatarak, hükümetin daha önce geçici maddelerle dokuz kez uyguladığı düzenlemeyi tüzük değişikliğiyle kalıcı hale getirdiğini ve başvuru süresini cezanın üçte birine indirdiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin bağımsız mahkemeler tarafından verilen cezaların fiilen hafifletilmesi anlamına geldiğini savunan Bengihan, bunun yargıya açık bir müdahale olduğunu kaydetti.

Düzenlemenin suç mağdurları ile yakınlarının adalet duygusunu zedelediğini ifade eden Bengihan, toplumun güvenliği ve huzurunu da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda hükümeti eleştiren Bengihan, şartlı tahliyeye ilişkin yeni düzenlemeyi "halkın can güvenliğini ve huzurunu tehdit eden" bir adım olarak nitelendirerek tepki gösterdi.