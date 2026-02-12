Mertcanoğlu’nun ölüm sebebi ileri tetkikler ardından belirlenecek
Mağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde hayatını kaybeden Gürcan Mertcanoğlu’nun ölüm sebebinin ileri tetkiklerin ardından belirleneceği bildirildi.
A+A-
Mağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde karın ağrısı şikayetiyle tedavi gören ve dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gürcan Mertcanoğlu’na (E-62), otopsi yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, Mertcanoğlu’nun otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Mertcanoğlu'nun kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.
Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler : otopsi, Gürcan Mertcanoğlu