Merkez Bankası’ndan faiz artırımı

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre:

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 26’dan yüzde 36’ya, yabancı parada ise ABD doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,50’den yüzde 2’ye, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,00’den yüzde 1,25’e ve İngiliz sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,25’ten yüzde 2,00’ye yükseltildi.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6’dan yüzde 15’e, yabancı parada ise ABD doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’ten yüzde 1’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e ve İngiliz sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,65’ten yüzde 1’e yükseltildi.

Türk lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40’tan yüzde 50’ye, Türk parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 32,75’ten yüzde 42,75’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75’ten yüzde 40,75’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 32’den yüzde 42’ye yükseltildi.

Yabancı para (ABD doları, Euro, İngiliz sterlini) olarak tanzim edilen ticari, sanayi, ihracat, turizm, eğitim sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ile döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları ise yüzde 4’ten yüzde 5’e yükseltildi.

Söz konusu yeni oranlar, 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek.