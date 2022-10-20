Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'a çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirdi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 100 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 11’e çekilmesi yönündeydi.

TCMB, son iki toplantısında da 100 baz puan indirim yapmıştı.

TCMB, Eylül ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, “Faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

TCMB’nin belirlediği politika faizi ile enflasyon arasındaki makasın gittikçe açılması, piyasalarda ve ekonomistlerde uzun zamandır endişelere yok açıyor.

TÜİK’in verilerine göre geçen ay enflasyon yıllık 83,45 olarak gerçekleşti.

T﻿CMB'nin bu son kararı ile faiz ve enflasyon arasındaki makas 70 baz puanın üzerine çıkarak rekor kırdı.

TCMB, bir sonraki toplantıda da indirim sinyali verdi

TCMB, karara dair açıkladığı metinde, “Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir” ifadesine yer verdi.

Ayrıca, “Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” sözüyle bir sonraki toplantıda da faizin indirileceği sinyalini verdi.

Reuters ajansının anketindeki medyana göre TCMB'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren faiz artışlarına başlaması bekleniyor.

Politika faizi olarak bilinen haftalık repo faizinin 2023 ikinci yarısından itibaren yüzde 17-18 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.