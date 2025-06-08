Merit otellerinde bayram coşkusu Serkan Kaya ile yaşandı

Kendine has yorumu ve etkileyici sesi ile arabesk müziğine yön veren Serkan Kaya, Kurban Bayramı’nın birinci günü Merit Royal Diamond Otel’de, ikinci günü ise Merit Crystal Cove Otel’de sahne alarak bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Bayrama özel repertuvarı, enerjik sahne performansı ve samimi tavırları ile gönülleri fetheden Serkan Kaya, Kurban Bayramı’nı hayranları ile birlikte sahnede kutladı. Kendi şarkılarının yanı sıra yılların eskitemediği zamansız parçaları da seslendiren ünlü sanatçı, sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Diamond ve Crystal Cove sahnelerinde sevenleri ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Serkan Kaya, Merit ailesine teşekkür edip “Buradan hepiniz ışıl ışıl görünüyorsunuz. Bayramınız kutlu olsun, sağlıkla nice nice bayramlar dilerim” dedi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya, “Kuzey Kıbrıs’ı çok seviyorum. Merit sahnesinde, dünyanın farklı yerlerinden gelen sevenlerimiz ile bayramlaşacağız” dedi. Özel günlerde çalıştığını belirten ünlü sanatçı, “Çocukluk zamanında yaşadığımız bayramlar çok daha farklı ve heyecan vericiydi. Artık bu heyecanları çocuklarımız yaşıyor” dedi. Kız çocuğu özlemini de dile getiren Serkan Kaya, üçüncü çocuğunun da kız olmasını dilediğini belirtti. Son olarak, yeni albüm hazırlığında olduğu müjdesini veren Serkan Kaya, “Yedi, sekiz şarkımız hazır. Üzerinde çalıştığım birkaç şarkı daha var onları da yaptığım zaman albümü çıkaracağım” dedi.