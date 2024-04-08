Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı.

Açıklama sonrası, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın genel başkanlığa aday olacaklarını duyurdu.

Daha önce de İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, aday olacağını açıklamıştı.

Akşener, X hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Akşener'in kararını saygıyla karşıladığını belirterek, "Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" diyerek aday olacağını açıkladı.

Aydın ise, "Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti'mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından, yerel seçimde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu.

Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener liderliğindeki İYİ Parti, Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3,77'lik oy oranıyla altıncı parti olmuştu.

Açıklamasında İYİ Parti'nin yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararına değinen Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz partimizi Türkiye’de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmaktı" dedi ve şöyle devam etti:

"Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım."

"Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım."