UBP – YDP – DP Hükümeti, hayat pahalılığını durduran yasa tasarısına, emekli olacak yurttaşların 60 yaşına girdikten 6 ay sonra haklarını alabilmelerine neden olacak yeni bir madde ekledi.

Söz konusu madde, hükümete mensup vekillerin oylarıyla onaylandı.

Söz konusu maddeye ilişkin Mecliste kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Memlekette yangın var, Maliye Bakanı saçlarını tarıyor” dedi.

İncirli, “İnsanlar 60 yaşına geldikleri zaman elde edecekleri hakları elde edemeyecekler, bir hak ihlali olacak, o haklara ulaşabilmek için 6 ay daha çalışsınlar istiyorsunuz. Emeklilik yasasının hilafına olan bir şeydir bu” ifadelerini kullandı.