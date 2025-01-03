“Mekana alınmadığı gerekçesiyle görevlilere silah çekti”

Girne’deki bir mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenliklerle tartışan 16 kişilik grupta yer alan V.B. isimli zanlı, görevlilere silah çekti; 9 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Perşembe gün sabaha karşı 04.30’da meydana gelen olayda, 9 zanlının Girne’deki bir eğlence mekanı önünde, “mekana alınmadıkları” gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tartışma sonrası mekan önünde toplandığını ve grup içinde bulunan H.Ö. isimli zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı, bulunduğu araç içerisinden ateş etmek niyetiyle önce havaya kaldırdığını ardından güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı V.B.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı merminin bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, olay yerinde incelenen kamera görüntülerinde ilk etapta 16 kişinin tespit edildiğini ancak şimdilik sadece 9 kişinin tutuklandığını belirtti.

Kamera görüntülerinin incelenmeye devam edildiğini, ilk etapta toplanan çevre şahadeti ve zanlıların yaptıkları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı S.A. olayla bağlantısı olmadığını olay saatinde mekân içerisinde bulunduğunu ve hava almak için dışarı çıktığı sırada kendisini olayın içinde bulduğunu bağlantısının olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.