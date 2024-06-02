Mehmet Cemil Bekçi hayatını kaybetti

İskele’de sakin 53 yaşındaki Mehmet Cemil Bekçi, dün saat 08.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Bekçi’nin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış mıuayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Mehmet Cemil Bekçi’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.