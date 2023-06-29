Medya ve uyuşturucu konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen Uluslararası Kariyer Günleri bu yıl 11’incisi ile devam ediyor. Kariyer günleri kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından “Medyanın Uyuşturucu Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi” isimli seminer gerçekleştirildi.

Psikolog Doktor Zafer Bekiroğulları tarafından verilen seminere; öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra, KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve komisyon üyeleri de katıldı.

Medyanın uyuşturucuyu nasıl yansıttığı ele alındı

KKTC Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Eğitim Danışmanı ve Klinik Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Bekiroğulları, seminerde uyuşturucu ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin ve haberlerde kullanılan fotoğrafların okuyucuyu nasıl etkilediğinden bahsetti. Bunun yanında yapılan ilaç reklamlarının ve günümüz dijital kanallarında yayınlanan dizi, film gibi içeriklerin izleyicilere uyuşturucu kullanımı hakkında çok fazla bilgi verdiğini aktardı.

Dr. Zafer Bekiroğulları, seminer sonunda öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını bitirdi.