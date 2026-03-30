“Mecliste kardeşi kardeşe kırdırdınız! Halktan korkuyorsunuz!”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bugün dizdiğiniz polisler, gelen eylemcilerin akrabalarıydı. Eylemcilerin karıları – kocalarıydı, kardeşleriydi. Siz kardeşi kardeşe kırdırdınız” dedi ve ekledi: “Siz halktan korkuyorsunuz!” Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmayı öngören yasa tasarısı, toplumsal muhalefete rağmen, hükümetin ısrarıyla Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirildi...

Söz konusu tasarıya ilişkin kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bir hükümet kendi insanından korkar mı? İstişare etmez mi? İstişareden korkar mı?” diye sordu. İncirli,”Burada, 40 yıldır birbirini tanıyan insanlardan bahsediyoruz. Nasıl olur da bir araya gelerek bir ortak nokta bulunamaz?” ifadelerini kullandı. İncirli, “Bugün dizdiğiniz polisler, gelen eylemcilerin akrabalarıydı.

Eylemcilerin karıları – kocalarıydı, kardeşleriydi. Siz kardeşi kardeşe kırdırdınız. Başı yarılan polisin başını bu meclisin bir vekili dikti. İnsanlar yaralandı, gazlandı, zarar gördü. İnsanların üzeirne basınçlı su fışkırttınız. Bu memleket bu mudur?” diye sordu. İncirli, “Zerre kadar itibarınız vardı onu da kaybettiniz. İnsanlar size artık güvenmiyor” dedi.