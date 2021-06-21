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Özyiğit: Bu tiyatro sona ermeli

Özyiğit: Bu tiyatro sona ermeli

Özyiğit, erken seçime ilişkin farklı tarihlerden bahsedildiğini söyledi, hükümete “Gelin, oturalım, uzlaşı arayalım” çağrısı yaptı.

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TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Aynı teraneye devam ediyoruz” dedi,  erken seçim tarihine ilişkin “Hala daha bu inat niye?” diye sordu.

Özyiğit, erken seçime ilişkin farklı tarihlerden bahsedildiğini söyledi, hükümete “Gelin, oturalım, uzlaşı arayalım” çağrısı yaptı.

Hükümet içerisinde erken seçime ilişkin farklı tarih önerilerinin olduğundan bahseden Özyiğit, Ad-Hoc Komite’nin kurulmasının Meclis iç tüzüğü ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Özyiğit, bir an önce halkın huzuruna çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Bu tiyatro sona ermeli” dedi.

Erken seçim tarihine ilişkin hem hükümet hem de muhalefetin önerisinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’ne gönderildiğini hatırlatan Özyiğit, “Önerileri geri çekin. 6 parti başkanı bir tarihte anlaşalım. Bu ayıptan kurtulalım. Daha sonra Ad-Hoc Komitesi’nde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı görüşürüz” şeklinde konuştu.

 

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