Meclis’te ‘erken seçim’ sanıcısı/ 4 saat geçti, Meclis toplanamadı

‘Nisap’ sorunu ile kamuoyu gündeminden düşmeyen Meclis Genel Kurulu, bugünkü birleşimi için de halen toplanamadı.

Bugün saat 10.00’da bir araya gelmesi beklenen Meclis’te yaklaşık 4 saattir bekleyiş sürüyor.

Elde edilen bilgiye göre; Meclis’te UBP grup toplantısının halen sürmesi nedeniyle toplantı henüz başlayamadı.

UBP’nin Meclis’teki grup toplantısında erken seçim tarihinin konuşulduğu öğrenildi.