Meclis’te ‘erken seçim’ sanıcısı/ 4 saat geçti, Meclis toplanamadı
‘Nisap’ sorunu ile kamuoyu gündeminden düşmeyen Meclis Genel Kurulu, bugünkü birleşimi için de halen toplanamadı.
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‘Nisap’ sorunu ile kamuoyu gündeminden düşmeyen Meclis Genel Kurulu, bugünkü birleşimi için de halen toplanamadı.
Bugün saat 10.00’da bir araya gelmesi beklenen Meclis’te yaklaşık 4 saattir bekleyiş sürüyor.
Elde edilen bilgiye göre; Meclis’te UBP grup toplantısının halen sürmesi nedeniyle toplantı henüz başlayamadı.
UBP’nin Meclis’teki grup toplantısında erken seçim tarihinin konuşulduğu öğrenildi.
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Etiketler : meclis, nisap, erken seçim
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