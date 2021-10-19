Meclis’in Olağanüstü toplanması girişimi sonuçsuz kaldı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti istifası sonrasında kilitlenen Meclis'te olağanüstü toplantı girişimi de sonuçsuz kaldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu akşam saatlerinde Meclis'in yarın olağanüstü toplanması için istişarelerin sürdüğünü söylese de şu ana kadar herhangi uzlaşı sağlanamadı.

Başbakan Ersan Saner, Muhaceret Yasası ile Genel Tarım Sigortası Bütçe Yasa tasarısına ilişkin öneriyi olağanüstü toplantıda görüşmek üzere Meclis Başkanlığı'na sunsa da hükümet, Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in yaşadığı sağlık sorununa ilişkin yurt dışına gidecek olması nedeniyle olağanüstü toplantı girişiminde de nisap sorunu ile karşı karşıya kaldı.