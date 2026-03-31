“Meclis’i by-pass etmek sorumluluktan kaçıştır”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulmasına tepki gösterdi, hükümetin Meclis süreci devam ederken aynı içeriği kararnameyle uygulamasını “meşruiyet ve ahlak sorunu” olarak niteledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkut Şahali, “Hayat pahalılığı ödeneklerine müdahale amaçlı yasaların meclisteki görüşmelerine ara verilmişken, hükümetin aynı içeriği yasa gücünde kararnamelerle dayatması tam bir harakiridir!” dedi.

“Bu, yalnızca siyasi bir manevra değil, açık bir meşruiyet ve ahlak sorunudur!” ifadelerini kullanan Şahali, halkı doğrudan etkileyecek bir adımın tartışılmadan atıldığını belirtti.

Şahali, “Halkın tamamını olumsuz etkileyecek böylesi bir adım, tartışmadan kaçırılarak değil, topluma hesap verilerek atılmalıydı, korkup saklandılar” dedi.

“Meclis’i by-pass etmek cesaret değil, sorumluluktan kaçıştır. Bu tutum, krizi yönetmek değil, güveni tüketmektir” diyen Şahali, “Yolsuz, arsız, ve umursuz dediğimizde çok kızıyorlar ya, şimdi buna bir de şarlatanlığı eklediler.” ifadelerini kullandı.