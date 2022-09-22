Meclis ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev
Kamuda örgütlü sendikalar, bugün Meclis’te ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün şok grev yapacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili hükümeti tarafının verdiği sözü tutmaması üzerine sendikaların, dün şok grevlerine başladığını hatırlatarak, grevlerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev uygulanacağını belirtti.
Açıklamada, saat 9.30’da Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.
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