Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 14.10’da başladı.

Yasama öncelikli olmak üzere denetim görevini de yerine getirecek genel kurulun bugünkü gündeminde “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi" ile "İçişleri ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” bulunuyor.

Meclis’te ayrıca milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis Genel Kurulu geçen hafta salı günü nisap yetersizliği nedeniyle açılamamıştı.