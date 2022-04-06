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Meclis polis ablukasında

Meclis polis ablukasında

Polisler, Meclis giriş kapısına etten duvar ördü. Eylem nedeniyle Çevik Birlik ekipleri de Meclis’te hazır bekliyor

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Belediyelerin eylemi nedeniyle polis Meclis’i ablukaya aldı. Polisler, Meclis giriş kapısına etten duvar ördü. Eylem nedeniyle Çevik Birlik ekipleri de Meclis’te hazır bekliyor. Ekiplerin kalkanlarının Meclis bahçesinde sıralı şekilde durduğu objektiflere yansıdı. İtfaiye ekipleri de Meclis’te.

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FOTOĞRAFLAR BURÇİN AYBARS

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