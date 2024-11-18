Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Meclis Başkanı ve Yardımcısı seçimi” gündemiyle toplandı.

Toplantıda ilk olarak, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in yine hukuk dışı şekilde yaptığı “istifa” tezkeresi okundu.

Daha sonra kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Meclis Başkanı adaylarının Ziya Öztürkler olduğunu açıkladı.

Hemen ardından başkanlık seçimi için oylamaya geçildi.