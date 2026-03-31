“Meclis açıkken darbe yapıldı”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı düzenlemesinin yasa gücünde kararname ile yürürlüğe girmesine tepki gösterdi, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın, “İlgili yasalar mecliste görüşülürken ara verip uzlaşı için aralık yarattığını söyleyenler Anayasaya aykırı olduğunu bile bile Meclis açıkken oturum da açıkken darbe yapıp Yasa Gücünde Kararname ile yasaları yürürlüğe girdiler” dedi.

“Bu konuda onlarca İçtihat var ve Mahkemeden dönecek ama sorun bile bile Meclis de açıkken bunu yapmalarıdır” diyen Barçın, “Bu yüzsüzler ve yolsuzlar gidene kadar her alanda mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.