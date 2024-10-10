Meclis 4 günün ardından "10 dakikalık" arayı sonlandırdı

UBP'nin Meclis Başkan seçimi krizi nedeniyle 4 gündür "10 dakikalık askıda" kalan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, Zorlu Töre'nin Meclis Başkanı sıfatıyla Meclise gelmesiyle yeniden açıldı.

Genel Kurulun açılışında konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, ilk olarak Başkanlık Divanı seçiminin yapılacağını açıkladı.

Bunun üzerine UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP'nin Meclis Başkan adayının Zorlu Töre olduğunu açıkladı.

Atun'un ardından kürsüye çıkan CTP lideri Tufan Erhürman, son oylamada katıp olarak seçilen Hasan Küçük'ün, oy verme konusunda usulsüzlük yaptığını anımsattı, değişmesini talep etti.

Bunun üzerine Küçük yerine Fırtına Karanfil katıp olarak belirlendi.

Erhürman ayrıca, "Herhangi bir oy pusulası veya zarf üzerinde, herhangi bir işaretin bulunması veya zarf katlanması konusunda farklı bir uygulama olması durumunda itiraz edeceğiz" dedi.

Daha sonra oylama başladı.

İlk oy sırasında bir pusulada "nokta" tespit eden CTP Milletvekilleri duruma itiraz etti, pusula iptal edildi.