Anayasa Mahkemesi, ‘ilahiyat Protokolü’ne “uygun” dedi

Cumhuriyet Meclisi’nde, hükümetin oylarıyla kabul edilen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı hakkında Anayasa Mahkemesi görüşünü açıkladı. Mahkeme, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2025 tarihli 6’ncı birleşiminde UBP-YDP-DP hükümetine mensup milletvekillerinin oylarıyla oyçokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarı daha sonra Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmuş, Cumhurbaşkanı ise düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olup olmadığı konusunda görüş alınması amacıyla yasayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti.

Mahkeme sürecinde yapılan değerlendirmelerin ardından karar bugün açıklandı.

Öztürkler duyurdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, karar duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, Meclis personelinden aldığı bilgiye göre Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yasanın Anayasa’ya uygun olduğu yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Öztürkler, mahkemenin bu görüşünün düzenlemenin hukuki zemininin teyit edilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Erhürman: “En kısa sürede imzalanıp yayımlanacak”

Karara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da “İlgili onay yasası, Anayasa Mahkememizin görüşü doğrultusunda, en kısa süre içerisinde imzalanıp yayımlanacaktır” dedi.

Ne olmuştu?

Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü, Meclis’te kabul edildiği dönemde eğitim politikaları ve laiklik tartışmalarıyla birlikte geniş bir toplumsal tartışmanın da merkezinde yer almıştı.

Öğretmen sendikaları ile muhalefet partileri, ülkede çok sayıda okulun altyapı ve güvenlik sorunlarıyla mücadele ettiğini hatırlatarak yeni bir ilahiyat koleji projesinin eğitimdeki gerçek ihtiyaçların önüne geçtiğine dikkat çekmiş, düzenlemenin laik ve bilimsel eğitim anlayışı açısından kaygı yarattığını vurgulamıştı.

Hükümet kanadı ise eleştirileri reddederek projenin talep gören bir eğitim modeli olduğunu ve öğrencilerin eğitim tercihlerine yönelik bir ayrımcılığa yol açılmaması gerektiğini dile getirmişti.