“Kötü yönetimin bedeli ağır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Fiyat İstikrar Fonu’nda (FİF) geçen yıl toplanan 7 milyar Türk Lirası’nın kullanımına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Şenkul, fonun piyasayı düzenleme amacıyla toplandığını hatırlatarak, “Bu fon tam da bugünlerde yaşanan akaryakıt artışlarının üretimi, turizmi ve vatandaşı korumak için toplanmıyor muydu?” ifadelerini kullandı.

Başkan, FİF’ta bir yılda toplanan kaynağın piyasadaki ani fiyat artışlarını %30 oranında minimize etmek ve zamana yaymak suretiyle piyasanın kırılganlığını önlemesi gerektiğini belirtti. Ancak uygulamada bu amacın gerçekleşmediğini ifade etti.

Şenkul ayrıca, hükümetin borçlanması nedeniyle çocukların geleceğinden çalınan 18 milyar Türk Lirası’nın da mevcut yönetimin kötü ve yetersiz politikaları sonucu har vurulup harman savrulduğunu belirtti, “Bu hükümetin borçlandığı para için sadece bu yıl ödeyeceği faiz gideri yaklaşık 7 milyar Türk Lirası” diye ekledi.

Şenkul, “Kötü yönetimin tablosunu çiz deseler ancak bu kadar olurdu” ifadelerine de yer verdi.