“Bir haftada yapılan 11 TL’lik zam üreticinin belini kırdı”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bir haftada akaryakıta yaptığı 11 TL’lik akaryakıt zammına tepki gösterdi. Nizam, özellikle üreticinin en yoğun hazırlık dönemlerinden birinde yapılan artışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nizam yaptığı açıklamada, üreticinin şu anda sano ve silaj hazırlığı için tarlada yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, bu süreçte akaryakıta yapılan zammın doğrudan üretimi hedef aldığını söyledi.

“Bir haftada mazota 11 TL’yi bulan artış, üreticinin belini kırmıştır. Tarlada üretim yapmaya çalışan çiftçiye bu dönemde yapılan zam, üreticiye açıkça yapılan bir ihanettir” diyen Nizam, hükümetin tarımın gerçeklerini görmezden geldiğini ifade etti.

Hükümet tarafından üreticiye verilmesi planlanan mazot desteğinin de yapılan zamlarla birlikte anlamını yitirdiğini kaydeden Nizam, “Zamlar bu hızla devam ederse üreticiye verilen mazot desteği çerez parasına dönüşecektir. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Tarım sektörünün zaten yüksek girdi maliyetleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Nizam, son akaryakıt artışlarının üretim maliyetlerini daha da yukarı çektiğini vurguladı.

Nizam, “Üretici tarlada ayakta kalmaya çalışırken, hükümetin bir haftada iki kez akaryakıta zam yapması, adeta üreticiye ‘balistik mazot roketi’ atmak gibidir. Bu anlayışla tarımın ayakta kalması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti’ne çağrıda bulunan Nizam, akaryakıt zamlarının tarım sektörüne etkisinin derhal değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mazot desteğinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesini istedi. “Üretimi sürdürülebilir kılmak istiyorsak, çiftçinin sırtına her hafta yeni bir yük bindirmekten vazgeçilmelidir” diyen Nizam, aksi halde üreticinin tarladan işlem yapamayacak durumda kalacağını sözlerine ekledi.