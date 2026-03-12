 “Maliye kasasını doldurmak için yükü üretimin sırtına yüklüyorlar”

Serap KARAMAN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, akaryakıt zamlarının savaşla ilgili olduğuna inanmadığını belirterek hükümetin maliyenin boş kasasını doldurmak için yükü üretim sektörünün sırtına yüklediğini söyledi.

Üretim sektörlerinin bir araya gelerek bir eylem planı üzerinde çalıştığını açıklayan Onalt, tepkilerinin sert olacağını söyledi.

Onalt, “Akaryakıt zamlarının ben savaşla ilgili olduğuna inanmıyorum. Sadece maliyenin boş kasalarını doldurmak için bu açığı üretim sektörünün sırtına yüklemeye çalışıyorlar. İnancım budur. Tepkimiz de çok sert olacak. Mevcut maliyetlerle artık bu memlekette üretim yapmak zordur” dedi.

Sektörün şu anda en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Onalt, “Şimdi tam hasat zamanı, sektörün en yoğun olduğu dönem, sütlerin satılmadığı zaman, üretimin en zorda olduğu zaman, bir de Hükümet maliyenin kasasını doldurma peşindedir.” ifadelerini kullandı.

Gıda açığının olmamasının hükümetin başarısı olmadığını kaydeden Onalt, üreticilerin zarar etmesine rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek, “Gıda açığının olmaması, üretim sektöründeki üretim yapan kişilerin zarar etmesine rağmen üretme gayretleridir. Bu hükümetin marifeti değil” dedi.

Üreticilerin üretmeye devam edeceğini vurgulayan Onalt, “Biz bu ülke için, bu gençlik için, bu toplum için üreteceğiz. Onlar için değil” ifadelerini kullandı.