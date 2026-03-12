Elektriğe yüzde 40 zam kapıda!

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt fiyatlarına son bir hafta içinde toplam 11 TL zam yapıldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıtın ardından elektrik fiyatlarını da etkileyecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, enerji üretimindeki en büyük girdi maliyetinin akaryakıt olduğuna dikkat çekti; elektrik tarifelerine yüzde 40 oranında zam geleceğiyle ilgili bir öngörüsünün olduğunu belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Peksever, savaş dolayısıyla brent petrolde meydana gelen yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıdığı gibi elektrik fiyatlarına da yansıyacağını açıkladı.

“Hükümetin maliyetleri yeni girdi fiyatlarına göre düzenleyip elektrik tariflerini yükseltmesini bekliyoruz” diyen Peksever, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ortaya çıkan maliyetin Maliye Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanması gibi bir yola da tercih edilebilir. Tabii bu sürdürülebilir değil. Çünkü maliyetteki yükseliş tedarik zincirindeki sıkıntılara sebep olabilir. Şu anda enerji için İçkale Petrol ve Marmara Ereğlisi Dolum Tesisi’nden ülkemize yakıt geliyor. Petrol rafinerisinin nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Ödemeler de Akdeniz Borsası üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu koşullarda brent petroldeki artışın enerji maliyetine yansıması kaçınılmazdır.”