Maviş: “Polis, 22 öğretmene dava okuyacak”

Ertuğrul SENOVA

Öğretmen sendikaları KTÖS ile KTOEÖS’ün Eğitim Bakanlığı önünde Salı günü düzenlediği eylemle ilgili polisin, toplamda 22 öğretmene dava okuduğu ya da okuyacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eylemin ertesi günü kendisi dahil 3 öğretmene “polisi iterek darp ettikleri” iddiasıyla dava okunduğunu, söz konusu suçlamayı reddettiklerini, bugün itibariyle de pek çok öğretmenin aranarak polis karakoluna çağrıldığını, toplamda 22 öğretmene dava okunacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade etti.

Çarşamba gün Eğitim Bakanlığı önüne giderek, Bakan Çavuşoğlu’na “gerekli yanıtını” vereceklerini belirten Maviş, protestonun ardından iki öğretmen sendikası olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidip, haklarında dava okunan öğretmenlere destek belirteceklerini kaydetti.

“Damda bile polisler vardı, sanki öğretmenler helikopterle bakanlık binasının damına inecekti”

Cuma günü gerçekleşen son eylemde, polisin kordon oluşturduğunu, damda bile polislerin konuşlandırıldığını söyleyen Maviş, “Sanki öğretmenler helikopterle bakanlık binasının tepesine inecekti. Adanın her yerinden polisleri bakanlık önüne konuşlanmışlardı. Ama bekledikleri olmadı, öğretmen barışçıl bir protesto düzenledi. Taşkınlık çıkmadı, polis müdahalede bulunamadı ve bakan da bundan çok rahatsız oldu” şeklinde konuştu.

“Çavuşoğlu, ‘kılınıza dokunanı tutuklayın’ dedi”

Cuma günkü eylemde, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun, “kılınıza dokunanı tutuklayın” sözlerinin koridorlarda yankılandığını iddia eden Maviş, “Cuma günü umduklarını bulamayınca Salı gününe döndüler. Kayıtları incelediler ve daha fazla öğretmen, farklı gerekçelerle dava okunmak üzere polise çağrıldı. Arkadaşlarımız aranmaya başladı” dedi.

“Çarşamba gün bakanlık önünde olacağız”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun polisi kullanarak öğretmen hareketini bastırmaya çalıştığını söyleyen Maviş, “Çarşamba gün bakanlık önünde olacağımızı buradan duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz hazırız, yakın zamanda Eğitim Bakanı ile hesaplaşacağız”

Maviş, “Bir eğitimci olduğunu iddia eden bakanın, öğretmeni dava etmesi yakışmıyor. Siyasi zorbalık kavramı içersinde, bakanlık, kolluk kuvvetlerini kullanarak öğretmenin üzerine gelmeye çalışmakta. Biz hazırız, yakın zamanda Eğitim Bakanı ile hesaplaşacağız” dedi.

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