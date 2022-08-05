Öğretmenler 'yargıya' başvuracak!

Öğretmen sendikaları KTOEÖS ve KTÖS, Yüksek Danışma Kurulu toplantısını protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sendika üyeleri danışmanlarıyla birlikte Yüksek Danışma Kurulu toplantısına girmek istedi, polis engeli ile karşılaştı.

Bakanlığın 'sadece 6 kişiyle toplantıya katılabilirler' şartını reddeden sendikalar, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ederek eyleme son verdi

Öğretmenler yine Bakanlık önündeydi...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bu sabah Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

İki sendika, geçtiğimiz Salı günü Eğitim Bakanlığı’nda yapılması planlanan ancak yapılmayan Yüksek Danışma Kurulu’nun bugün toplanacağının kendilerine bildirildiği belirtmiş, bu durumu protesto etmek için eylem kararı aldığını açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun kendileriyle istişare yapacağı taahhüdüne rağmen ‘Ben Yaparım Olur’ yaklaşımında ısrar ettiğini belirten Sendikalar, dünkü açıklamasında “Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız!” demişti.

Eğitim Bakanlığı önünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bakanlık önünde hazır bekletiliyor.

Müsteşar 2 kişi dedi, sendikalar karşı çıktı

Sendikalar, danışmanlarıyla birlikte toplantıya girmek istedi, polis engeliyle karşılaştı. Polis, sendika başkanlarına önce içeriye sadece 2 kişinin alınabileceği bilgisini verdi, ardından bu sayıyı 6'ya yükseltti.

Sendikalar, yasalar nezdinde danışmanlarıyla toplantıya girebilecekleri konusunda ısrarcı oldu.

Eğitim bakanlığından bir grup görevli, bakan müsteşarı ile çıkarak eylemcilere açıklama yapmaya çalıştı.

Bakanlık müsteşarı tarafından verilen bilgide içeriye sadece 2 kişinin alınabileceği belirtildi, sendikalar buna karşı çıktı.

Elmalı: Anti demokratik tavrı kabul etmeyeceğiz

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun anti demokratik, dikta rejimini andıran bu tavrını kabul etmeyeceklerini ifade etti, “Kavga yeni başlıyor. Nazım bey ısrarcı olacaksa, ben yapacağım diyorsa okulların açılmasıyla eylemlerle olacak” dedi. Elmalı, Ağustos sıcağında, 2’inci eylemi yaptıklarını söyleyerek, “Haklarımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Elmalı, Çavuşoğlu’nun sendikaları göstermelik toplantıya çağırarak bugün de Yüksek Danışma Kurulu toplantısı yapmak istediklerini kaydetti.

Toplumun yeteri kadar gerildiğini, ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu ifade eden Elmalı, bakan Çavuşoğlu’na “yeni sorun yaratmama, eğitimle ilgili sıkıntıları birlikte çözme” çağrısı da yaptıklarını hatırlattı.

Elmalı, bakan Çavuşoğlu’nun konuyu Bakanlar Kurulu gündemine getireceğini ifade etmesine rağmen bu yönde bir adım atılmadığını da sözlerine ekledi.

Bu sırada eyleme katılan öğretmenler, “yalancı Nazım, çık dışarıya oynayalım” sloganları attı.

Elmalı, başkanlarla birlikte iki sendika danışmanın da Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılmalarını istediğini ancak bu taleplerin bakan tarafından kabul görmediğini belirtti.

Kırmızı karanfil

Elmalı, polisle hiçbir sıkıntılarının olmadığını da belirtti. Ardından eyleme katılan öğretmenler bakanlık önünde güvenlik kordonu oluşturan polislere karanfil verdi.

Maviş: Polis zoruyla yasa geçirmek isteniyor, direneceğiz

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun polis zoruyla yasa geçirmek istediğini ifade etti, “Bin değil, 2 bin polis getirseniz hiçbir şey değişmez. Öğretmen direnecektir” dedi.

Maviş, “Koş Nazım, koş. Ankara’dan abin gelmiş, sana talimat vermiş. Başbakanlık sana yakışır, öğretmeni dövdüre dövdüre o koltuk sana yakışır” dedi.

Bakana aşağıya inmesi yönünde çağrı yapan Maviş’in ardından eyleme katılan öğretmenler de “Nazım, çık dışarı” sloganları attı.

Derya: Elinizi, öğretmen üzerinden çekin

Eyleme destek veren eski eğitim bakanlarından Ahmet Derya, eğitimi simgeleyen her yerde kitap ve meşale olduğunu söyledi, “Öğretmen, meşalenin alev kısmıdır. Meşalenin esas görevi geleceği, ülkeyi, çocukları aydınlatmak” dedi. Derya, “Öğretmenin üzerinden elinizi çekin” çağrısı da yaptı.



"İlimin yolunda ilerlensin " diyen öğretmenler, bakanlığa kalem bıraktı.