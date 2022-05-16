Masraf düğünleri azalttı: “Evde evlenen de çok, iptal eden de”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yaz geldi, düğün sezonu açıldı… Ekonomik kriz düğün masraflarını da katladı… Bu yaz evlenmeyi planlayan çiftler, en standart bir organizasyon için 100 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda…

YENİDÜZEN, çiftlerin en özel günlerinden olan biri olan düğün için yapmaları gereken harcamaları araştırdı. Organizasyon ve düğün masraflarına yüz binlerce TL harcanırken, sadece nikah için ise dairede 490 TL, salonda ise 1010 TL gerekiyor.

Sektör temsilcileri birçok kişinin düğün masraflarından dolayı evlerinde küçük organizasyonlar yaptığını ifade ederken, ‘düğün organizasyonu iptalleri’nin de çok olduğunu belirtiyor.

Gelinlik fiyatları 8 bin TL’den başlıyor

Düğün deyince akla gelen ilk unsurlardan olan gelinlik, fiyatıyla cep yakıyor. 8 bin TL’den başlayan gelinlik fiyatları, modeline göre artış gösteriyor. Damatlıkta da fiyat farklı değil, bir damatlık takımı 2 bin 500 TL’den başlıyor ve modeline göre fiyatı artıyor.

Özel salonlarda düğünler paket halinde sunuluyor

Özel düğün salonlarında tebrikli düğün organizasyonları çiftlere paket halinde sunuluyor. Paket içerisinde, dekor, fotoğraf/video çekimi, orkestra ve yerin kira bedeli salonuna göre 18 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.

Kimi özel salonlar, paketi daha da geliştirerek organizasyon için gerekli olan her şeyi 95 bin TL ile sunuyor.

Tercihe göre yapılan kokteyl düğünlerinde ise fiyatlar paketine göre 35 ile 60 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Belediyelere sadece kira bedeli ödeniyor

Özel salonların yanı sıra belediyelere ait bulunan düğün salonlarında sadece o gece için kira bedeli ödeniyor. Kira fiyatları 3 bin TL ile 6 bin TL arası değişirken, organizasyona ait tüm masraflar düğün sahipleri tarafından karşılanıyor.

Düğün salonunda imza atmak 1010 TL

Evlendirme Dairesi’nden alınan bilgiye göre, düğün öncesi veya sonrası dairede kıyılacak nikâh için 490 TL istenirken, görevli memurun düğün salonuna gidip, düğün salonunda imzayı attırması genç çiftlere 1010 TL’ye mal oluyor.

Hazırlanmak da masraflı

Çiftler, o özel akşama hazırlanmak için de çok para harcıyor. Kadınların kuaför masrafı model ve işletmesine göre 2 bin 500 ile 5 bin TL arası değişirken, erkeklerin damat tıraşı belirlenen fiyatlara göre 400 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Geceyi ölümsüzleştirmek de ateş pahası

Bu özel günü ve geceyi ölümsüzleştirmek de ateş pahası. Gerek dış çekim, gerekse düğün organizasyonundan fotoğraf ve video çekimi yapmak 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Çiftler eğer günü ve akşamını daha da detaylandırmak istiyorsa, fiyatlar ona göre yükselebiliyor.

Bir düğün organizasyonu için ortalama olarak yapılacak olan harcamalar şöyle:

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Düğün Salonu (Belediyeye ait): 3000-6000 TL Arası

Düğün Salonu (Özel): Tebrikli düğün paketi 25.000-35 bin TL Arası / Kokteyl tarzı tören: 35.000-60.000 TL Arası

Gelinlik: 8.000 TL’den başlayan fiyatlar

Damatlık: 2.500 TL – 4.000 TL Arası

Kuaför (Kadın): 2500-5000 TL Arası / (Erkek): 400 TL – 1.000 TL Arası

Nikâh: Dairede 490 TL, salonda 1.100 TL

Fotoğraf (Standart paket): 10.000-12.000 TL Arası

Orkestra: 8.000-12.000 TL Arası

Pasta Adet: Adet 14 TL (1.000 Adet/14.000 TL)

Basdiç: Adet 7 TL (1.000 Adet/7.000 TL)

Davetiye: 600 TL – 1.500 TL Arası (1000 Adet)

Salon düzenleme & dekor: 5.000 – 15.000 TL Arası

Altın: Çeyrek 1.500 TL civarı / Yarım 3.000 TL civarı / Tam 6.000 TL civarı

Sektör temsilcileri ne dedi?

Çağla Ağınlı (The Elsyum Park): “Düğün organizasyonunu iptal edip evinde düğün yapan insanlar var”

Lefkoşa’da bulunan Elsyum Park isimli düğün salonunun direktörü Çağla Ağınlı YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Birçok insan artık evlerinde düğün yapmayı bile tercih ediyor. Bizim bu şekilde düğün iptallerimiz oldu açıkçası. İnsanlar, bu pahalılık karşısında haklı olarak daha uygun mekân arayışına geçti. Biz, bu pahalılık karşısında fiyatlarımızı yükseltmedik. Elimizden geldiği kadar gençlerimize ve ailelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Sema Köse (Yarim Gelinlik & Paradise Park):

“Fiyatları en alt kademede tutuyoruz ki, gençlerimiz hayallerine ulaşabilsin”

Lefkoşa’da bulunan Yarim Gelinlik ve Paradise Park düğün salonunun direktörü Sema Köse,

“Ülkemizde çok ciddi bir pahalılık söz konusu ve bu durum her sektör gibi düğün sektörünü de olumsuz derecede etkiledi. Geçen yıl Türkiye’den getirdiğimiz bir gelinliğin fiyatı 6 bin TL civarı iken şu anda bu fiyatlar 10 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu da haliyle fiyatlarda artış yapmaya zorladı. Fiyatlar böylesine arttığından dolayı bizler de organizasyondaki her şeyi içine katarak paket halinde müşterilerimize sunuyoruz. Böylelikle müşterilerimize hem cazip fiyat geliyor, bunun koşuşturmasını da yapmak zorunda kalmıyor.

Bizim sektörümüzün en büyük dezavantajı düğünden bir yıl öncesini baz alıyoruz. Yani bir çift 2022’de evlenecekse, gerek yer tutma, gerekse diğer masrafları karşılayabilmek için bize 2021 yılında başvurur. İnsanlara fiyat veriyoruz, anlaşıyoruz ancak, yaşanan krizler nedeniyle size verilen fiyatlar çok az kalır. Her şeye rağmen bizler fiyatları en alt kademede tutuyoruz ki, gençlerimiz evlenerek hayallerine ulaşabilsin. Yıllardır düğün sektörünün içerisindeyim ve fiyat açısından hiç bu kadar kötü dönem geçtiğini hatırlamıyorum. Fiyatlar çok istikrarsız ve buna ne yazık ki ‘dur’ diyemiyoruz. Hükümet krizleri olan bir yerde istikrar olmaz.”

Ferdi Sevinç (Sevinç Kuyumculuk): “Düğün sezonundan pek beklentimiz yok, çünkü lükse kaçtık”

Esnaf olan ve kuyumculuk sektöründe iş yapan Ferdi sevinç, yeni düğün sezonu hakkında düşüncelerini aktardı, “Yeni bir düğün sezonuna girdik ancak bu düğün sezonundan artık eskisi gibi bir beklentimiz yok. İnsanlar artık daha çok karnını doyurmaya çalışıyor ve haklı olarak da bizim sektörümüzü daha geri plana attı. Alım gücünün sıfırlanması bizim sektörümüzü yok oluşa doğru sürüklüyor” şeklinde konuştu.