Marmara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü, ağaçlar devrildi

Türkiye’nin Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak sebebiyle araçlar suya gömüldü, sürücüler sokakta mahsur kaldı.

İstanbul Maltepe'de 3 araç suya gömüldü. Bursa'da dereler taşarken Yalova ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklarda su taşkınları yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 10.06 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 54 ölçüldü.

Kapalıçarşı'da su baskını meydana gelirken, Sultanahmet sokaklarında da taşkınlar yaşandı.

AFAD VE AKOM'DAN UYARI

AKOM ve AFAD İstanbul'da devam sağanak yağışla ilgili uyarılarda bulundu.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtildi Açıklamada,, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "İstanbul Anadolu yakasında etkili olan yağışların bugün öğleden sonra il genelinde etkili olması beklenmektedir. AFAD ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı.

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, etkili olmaya başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan kaynaklı Fatih Aksaray bölgesinde tramvay seferlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Su birikintilerinden dolayı da bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; T5 tramvay hattı, TF2 hattı, ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay sefelerinin iptal edildiği duyuruldu.

BURSA'DA DERE TAŞTI

Bursa'da ise sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taştı, Bursa-Mudanya yolunu su bastı. Araçlar ise sular içinde kaldı.

İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. TC Bursa Valisi Yakup Canbolat ile TC AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili oldu.

Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı.



YALOVA'DA SU TAŞKINI

Sağanak Yalova'da da etkisini gösterdi. Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

TEKİRDAĞ'DA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Tekirdağ'da da sağanak etkili olurken, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar, göle dönerken, 1 ev ile 14 iş yerini su bastı. Esnaf, su tahliyesi yapmaya çalışırken, belediye ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri ise su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.