Markulli, müzakere heyetinden çıkarıldı...

YENİDÜZEN

1980’li yıllardan beridir her zaman iki toplum arasında Kıbrıs sorunu konusunda yürütülen müzakerelerde, yer alan Kıbrıs Dışişleri eski Bakanı Erato Kazaku Markulli, Nikos Anastasiadis tarafından ilk defa müzakere heyetinden çıkarıldı...

Dışişleri eski Bakanı Erato Kazaku Markulli, bu konuda yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin raydan çıkmasından endişe ediyorum” dedi.

CYPRUS MAIL’in haberine göre Markulli, Anastasiadis’in müzakere heyetiyle iki toplantı yapmış olduğuna dikkat çekerek, kendisinin bu toplantılara davet edilmemiş olduğunu bildirdi. Markulli bu konuda düşkırıklığını POLİTİS gazetesinin bir radyo programında ifade ederek, Başkanlık Sarayı’nın şimdi başlayan yeni sürecin parçası olmayacağı hakkında kendisine bilgi de vermediğini belirtti. Markullis, kendisinin artık müzakere heyetinin bir üyesi olmadığını fakat bu konuda kendisine resmi olarak bilgi de verilmemiş olduğunu belirtti.

Markullis, Ekim 2014 yılından bu yana Mülkiyet Çalışma Komitesi’nin başkanıydı ve aynı zamanda müzakere heyetinin de parçasıydı.

Markulli, Anastasiadis’in elbette kendi danışmanları seçme hakkına sahip olduğunu ancak birilerinin çıkıp da kendisine ve müzakere heyetinin diğer üyelerine bu değişiklikler hakkında resmi olarak bilgilendirme yapması gerektiğini de kaydetti.

Markulli ayrıca yeni müzakerelerin başlaması beklendiği bir anda neden bu değişikliklere gidilmiş olduğunu da sorgulayarak, 1980’li yıllardan beridir kendisinin müzakere sürecinin parçası olduğunu ve ilk kez bir “raydan çıkma”nın sözkonusu olabileceği yönünde kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

İlk kez Türkiye ile Kıbrıslı Türk tarafının federal çözüm temelinde müzakere olmayacağını belirttiklerini söyleyen Markulli, BM Genel Sekreteri’nin de eğer taraflar nasıl ileri gidileceği konusunda ortak bir görüşe varmışlarsa, her iki tarafın farklı görüşlerini dinlemeye hazır olduğunu ifade ettiğini de belirtti.

Markulli, ilk kez iki lider arasında görüşmelerin gerçekte hangi temelde ilerleyeceği hakkında görüş birliklerinin bulunmadığına da dikkati çekti.