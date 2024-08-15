Marketler arasındaki domates fiyat farkı şaşırttı

Serap ŞAHİN

İki farklı marketteki domates fiyat farkı şaşırttı. Bir markette kilosu 29.90 TL olan domates, başka bir markette 79.90 TL’ye satıldığı görüldü.

İki ürünün 50 TL farkla satışa sunulması, Kıbrıs’ın kuzeyindeki denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan domates Kıbrıs’ın güneyinde 1 Euro’ya satılırken, kuzeydeki fiyatların arasında uçurum fark olduğu dikkat çekti.