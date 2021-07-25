Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Kathimerini Gazetesi, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması kararının Kıbrıs sorununu değiştirdiğini, özellikle “tanınma karşılığı toprak verilmesi” unsurunun ortadan kalktığını yazdı.

Gazete, “Maraş’taki Gelişmeler Kıbrıs Sorununu Değiştiriyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye ve KKTC’nin, Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmını açma kararının, “tanınma karşılığında toprak verilmesi” müzakerelerini sonlandırdığı görüşüne yer verdi.

Maraş’ın açılması kararı ve daha önce güneye verilmesi öngörülen Güzelyurt (Morfu) bölgesine yapılan büyük yatırımların bu değişikliğin bir kanıtı olduğunu belirten gazete, uluslararası toplumun Maraş’ın açılmasına verdiği “zayıf tepki” üzerine ise güneydeki hükümetin, üçüncü ülke vatandaşlarının sınır kapılarından geçmesini yasaklamak ve pasaport iptallerini gündeme getirerek baskıları attırmayı da hedeflediğini iddia etti.