“Maraş’ı yağmalamayı planlıyorlar”

Kıbrıslı Rumlar, 1974 savaşından itibaren Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan Maraş (Varosha)’ya yönelik gelişmeleri “Kapalı Şehrin Yağma Edilmesini Planlıyorlar” manşetleriyle paylaştı.



Türkiye Cumhuriyeti Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ile beraberindeki heyetin Maraş’ta incelemeler yapması, ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ bünyesinde yürütüleceği iddia edilen faaliyetler güneyde geniş yankı buldu.



Fileleftheros gazetesi, “Maraş’taki Ganimeti Paylaşıyorlar” diyerek, “Erdoğan’ın adamları gidip geliyor ve kapalı şehrin yağma edilmesini planlıyor” yorumunu yaptı.



“Son ganimet paylaşılmaya başlandı” değerlendirmesi de ayrıca dikkat çekti.



Kıbrıslı toplum liderleri Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki salı günü gerçekleştireceği “tanışma görüşmesi”ne atıfta bulunan gazeteler, bu gelişmelerin yeni bir süreci sabotaj anlamını taşıdığını da yorumladı.



Alithia gazetesi haberi “Türkiye Maraş’ı İlhak Ediyor”, Haravgi ise “Erdoğan’ın Maraş’taki Pikniği İçin Hazırlıklar” başlığıyla verdi.