Manisoy: “Bu altı boş reforma onayımız yoktur”

Alayköy Belediyesi Başkanı Hulusi Manisoy, Yerel Yönetimler Reformu ile belediyenin, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanı ve Belediye Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığını ifade etti, bu konuda kendilerinden görüş talep edilmediğine de işaret etti.

Alaköy Belediyesi’nin, herhangi bir borcu olmayan ve hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde duran yegâne kuruluşlarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Manisoy, yapılması planlanan reformu ‘altı boş, gelişi güzel hazırlanmış’ olarak nitelendirdi.

Başkan Manisoy, “Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız ve onayımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Alayköy Başkanı Hulusi Manisoy’un açıklaması şöyle:

“Son günlerde yeniden gündeme gelen Yerel Yönetimler Reformu ile belediyemiz, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanımız ve Belediye Meclisimiz bypass edilmeye çalışılmaktadır. Şahsıma ve veya Belediye Meclis Üyelerimize bu konu hakkında herhangi bir fikir sorulmamış, görüş bildirmemiz de talep edilmemiştir.

Yaşanan bu gelişmeleri üzülerek takip ettiğimizi ve iş bu reforma destek veren Belediyeler Birliğinin tavrının nereye dayandığını anlamlandıramadığımızı belirtmek isteriz. Bu noktadan çıkarılabilecek tek bir sonuç vardır o da Belediyeler Birliğinin bizi temsil etmediğidir. Belediyemiz, içinden geçtiğimiz bu zorlu ekonomik koşullarda herhangi bir borcu olmayan ve hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran yegâne kuruluşlarından biridir. Himayesi altında bulunan ve günden güne gelişen dört köye ve üç farklı sanayi bölgesine dün ve bugün olduğu gibi yarın ve her daim eksiksiz hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm kamuoyuna ve halkımıza bildirmek isteriz ki, yapılması planlanan bu altı boş, gelişi güzel hazırlanmış, amacı sadece iş yapıyormuş gibi görünmek olan Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız ve onayımız yoktur.”

İşte o harita: 12 belediye