Politika faizi sabit tutuldu
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 37'de sabit tuttu. Böylece 9 aylık faiz indirimi sürecine ara verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37'de sabit tuttu.
TCMB karar metininde, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.” ifadelerine yer verdi.
