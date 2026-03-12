“Yapılan zamlar ekonomi yönetimindeki hatalardan kaynaklanıyor”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlarla ilgili UBHP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi. Serdaroğlu, kısa süre içinde yapılan zamların ekonomik yönetimdeki yanlış politikaların sonucu olduğunu belirterek, oluşacak yeni zam dalgasına karşı hükümeti uyardı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta bir haftada toplam 11 TL’lik artış yapıldığını belirterek, hükümetin bu artışları “zorunluluk” olarak açıklamasına tepki gösterdi. Zamların savaş ya da dış gelişmelerden değil, ekonomi yönetimindeki hatalardan kaynaklandığını ifade etti.

“Zamların faturası halka kesiliyor”

Serdaroğlu, bütçenin doğru yönetilemediğini söyleyerek, yanlış ekonomik politikaların bedelinin akaryakıt zamları üzerinden tüm topluma yansıtıldığını ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca pompada kalmayacağını dile getiren Serdaroğlu, bunun mal ve hizmet fiyatlarına da yansıyacağını, piyasada yeni bir zam dalgasının başlayacağını ve hayat pahalılığının daha da artacağını söyledi.

“Yapılanlara sessiz kalmamalı”

Açıklamasında iş dünyasına da çağrıda bulunan Serdaroğlu, üretici, esnaf ve sanayicinin de bu zamların olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalacağını belirterek, ekonomik politikalara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Serdaroğlu ayrıca halkın hayat pahalılığı karşısında zorlandığını belirterek, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini kaydetti.

“Hükümet açıklama yapmalı”

Akaryakıta yapılan zamların ardından piyasada oluşabilecek yeni fiyat artışlarının nasıl karşılanacağı sorusunu yönelten Serdaroğlu, hükümetin bu konuda topluma net bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, hayat pahalılığı karşısında toplumun sabrının zorlandığını ifade ederek, ekonomik politikaların değişmemesi halinde ülkenin daha derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.