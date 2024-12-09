Maliye Bakanlığı'nda CD'li eylem

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığı hesaplama yöntemini değiştirme ve toplu iş sözleşmesi hakkına müdahale girişimleri" gerekçesiyle 27 sendika Maliye Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

Hükümetin yapmak istediğinin tüm toplumu ilgilendirdiğini belirten sendikalar, birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Sendikalar, Ercan Havaalanı'nda bugün yapılacağı açıklanan ancak Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yasa gücü kararnameyle birlikte yasaklanan greve de değindi, "Grev hakkımız elimizden alınıyor" dedi.

Sendikalar, "Bu bir komedi hükümetidir" diyerek 'Recep İvedik 2' DVD'si getirdi.

Sendikalar, ellerinde sembolik olarak 'boş CD'ler de getirerek, İstatistik Kurumu'nun hayat pahalılığını belirlerken tespit ettiği sepetteki "CD, CD Çalar ve Feribot seferi biletlerindeki düşüşe dikkat çekti, "Kimse CD veya CD çalar almaz, bu rakamlar gerçek değil" diyerek maliye Bakanlığı'na CD'leri attı.