Maliye Bakanlığı, borçlanmaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı bu kez de 98 gün vadeli Hazine Bonosu ihracıyla 5 milyar 264 milyon TL borçlandı. 4,7 milyar TL olarak açıklanan ihale tutarı 564 milyon TL aşılırken, ihaleye gelen toplam teklif 5 milyar 614 milyon TL oldu.

26 Kasım’da KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen ihalede, bonoların vadesi 5 Mart 2027 olarak belirlendi. İskonto yöntemi ve çoklu fiyat üzerinden yapılan ihraçta, satılan bonoların nominal tutarı 5 milyar 264 milyon TL olarak açıklandı.

İhale duyurusunda ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 37, en düşük faiz oranı yüzde 38,19, en yüksek faiz oranı ise yüzde 40 olarak belirtildi.

Ancak ağırlıklı ortalama faiz oranının açıklanan en düşük oranın altında kalması, ihale sonuçlarında faiz oranlarına ilişkin veriler arasında uyumsuzluk bulunduğunu ortaya koydu.