Makineden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Mağusa’da dün çıkan yangında bir dönüm içerisindeki kuru otlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, yangına, Mağusa’da bir iş yerinin arkasında bulunan alan içerisinde S.Ç.(E-41)’nin spiral makinesiyle gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalıştığı bir sırada makineden çıkan kıvılcımlar neden oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve muhtelif çöpler yandı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Biçilmemiş arpalar yandı

Beyarmudu’nda ise dün, çöplük alanda çıkan yangın sonucu, iki şahsa ait toplamda biçilmemiş 5 dönüm arpa ve 10 dönüm anız yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24 kişiye yasal işlem

Öte yandan sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.