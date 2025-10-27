Mahmut İslamoğlu toprağa verildi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet veren, Halk bilimi alanına öncü katkıları ile tanınan, Türk Maarif Koleji (TMK) kurucularından, yazar, şair Mahmut İslamoğlu bugün İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

İslamoğlu’nun cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, eğitimciler, ailesi ve sevenleri katıldı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda müfettişlik, Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan 91 yaşındaki İslamoğlu, dün hayatını kaybetmişti.

Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)