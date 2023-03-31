Mahkemenin iptal ettiği özel izni Hükümet tekrar verdi

Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla “özel izinli” müteahhitlik karnesi iptal edilen Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’ya bir özel müteahhitlik izni daha verildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin açtığı dava üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından verilen özel müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya, mahkeme kararına karşın hükümet, bir özel müteahhitlik izni daha verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, T&T’nin büyük ortağı Taşyapı İnşaat’a, “ülkedeki müteahhitlerin işbirliği veya gözetimi ile faaliyette bulunmak koşuluyla” 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir özel izin verildi.

Karara göre T&T bu izni, “eski pistin, kalite ve güvenlik açısından örnek teşkil eden yeni pistle aynı olacak şekilde dönüştürülmesi için yapılacak işler” kapsamında kullanacak.

Emrullah Turanlı, müteahhitlik karnesinin iptal edilmesinin ardından YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Kim, ne yazıyor, beni çok ilgilendirmiyor. Ben müteahhit değilim. Ben, Kıbrıs’a 300 milyon Euro yatırım yapan adamım” demiş, “Oradaki aklı evveller başlarında akıl olmayan insanlar ne dediklerini bilmiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.