MAHKEME İLANI

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Dayanışma
Temmuz’da da başkent Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma merkezi Rüstem Kitabevi
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19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu denizde hayatını kaybetti
Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden “Teaching for Peace” ödülü için başvuru çağrısı
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Yücel Köseoğlu ve Üner Ulutuğ'u andı
KTTB, Türk Tabipler Birliği 76. Büyük Kurultayı’nda temsil edildi
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi
İki toplumdan bazı kadınlar “Kadın Dayanışma Etkinliği” için bir araya geldi
İskele Belediyesi halk dansları festivalinde tanıtım gösterileri sahnelendi
Lefkoşa
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