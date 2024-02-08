MAHKEME İLANI
MAHKEME İLANI
Lefkoşa Kaza Mahkemesinde
Asli Celp No: /2024
Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı meselesi hakkında
Davacı: Yusuf Pehlivanoğlu yetkili vekili Mehmet Salih Pehlivanoğlu vasıtasıyla, Şehit Ömer Cambaz Sokak, No:36, Yeniceköy, Lefkoşa.
İle
Davalı: 1. Erdoğan Pehlivanoğlu, Lefkoşa
Ve diğerleri.
Arasında
Lefkoşa sakinlerinden Davacı tarafından yapılan istida.
Bu celpnamenin size tebliğ edildiği tarihten yedi gün içinde celpnameyle ilgili olarak isbatı vücut yaptırmanız emrolunur.
Bu celpname Lefkoşa sakinlerinden Mehmet Salih Pehlivanoğlu tarafından verilen dilekçeye atfen çıkarılmış olup aşağıda yazılım meselelerin karara bağlanması talep edilmektedir; şöyle ki,
- Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğinde 118/1992 tereke istidası ile kurulup takriben 2002 yılı içerisinde kapatılan Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı terekesinin canlandırılması;
- Bir sureti ekte yer alan Muhtar Şahadetnamesinde isimleri belirtilen kişilerin Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı’nın yasal varisleri oldukları hususunda bir Mahkeme emri;
- Muhterem Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir çare ve/veya emir;
- Bu celpname masrafları.
……../ 01 / 2024 tarihinde dosyalanmıştır.
(İmza) ………………………
Mukayyit.
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Bu Celpname Davacı tarafından Avukat Yankı Akif tarafından çıkarılmıştır.
(Yankı Akif)
Davacı tarafından Avukat
yankiakif@gmail.com
UYARI: İsbatı vücut kaydı, ya bizzat veya avukat tarafından Lefkoşa’da mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi etmek ve aynı tarihte muhtıranın mukayyit tarafından imzalanmış, tarihlenmiş ve mühürlenmiş ikinci bir nüshasını Davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle yapılır. Davacının tebliğ adresi: Av. Yankı Akif yazıhanesi, Müftü Raci Sokak, Beliğ Paşa İşhanı, No:37-39, Lefkoşa. Davalı yukarıda yazılı süre içinde ve biçimde isbatı vücut kaydı yaptırmadığı takdirde, mahkeme veya Yargıç tarafından adil ve uygun görülecek emir verilir ve işlemler yapılır.
DAVALILARIN EK LİSTESİ
2.İzzet Alabucak,Lefkoşa
3.Ferihan Eraslan, Lefkoşa
4.Nejla Cambaz, Lefkoşa
5.Havva Yılmaz, Lefkoşa
6.Güllü Şen, Lefkoşa
7.Mehmet Salih Pehlivanoğlu, Lefkoşa
8.Sevil Akarca, Lefkoşa
9.Ömer Eyice, Lefkoşa
10.Hüseyin Haksız, Lefkoşa
11.Ahmet Haksız, Lefkoşa
12.Filiz Çekirdek, Lefkoşa
13.Mesut Haksız, Lefkoşa
14.Konce Arıkan, Lefkoşa
15.Cemal Ergin Haksız, Lefkoşa
16.Süleyman Haksız, Lefkoşa
17.Yılşen Karalım, Lefkoşa
18.Salahi Karalım, Lefkoşa
19.Merkan Karalım, Lefkoşa
20.Erkan Karalım, Lefkoşa
21.Hüseyin Aksu, Lefkoşa
22.Nilüfer Nurdal, Lefkoşa
23.Gülsen Karalım, Lefkoşa
24.Mehmet Salih Karalım, Lefkoşa
25.Adnan Durakcan, Mağusa.
26.Ali Sergici, Mersin.
27.Ali Durakcan, Ankara.
28.Görkem Sergici, Mersin.
29.Ayhan Akadalı, Mağusa
30. Hüseyin Tuğ, Toros Mah., Şht. Zeki Akgünseven Sk., Birleş Apt., B Blok, K:2,
D:7, Çukurova, Adana, Türkiye.
31.Ahmet Tuğ, Huzur evleri Mah., 77235 Sk., No:23, Tekin Apt., K:10, D:20,
Çukurova, Adana, Türkiye.
32.Hülya Gece, Bayraktepe Mah., 387. Sk., Asudeşehir Sitesi, C Blok, K:2 D:10,
Podyum AVM Arkası, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye.
33.Tamer İzgür, Akkent Mah., 23135 Sk., Viport Sitesi, A Blok, K:2/4, Yenişehir,
Mersin, Türkiye.
34. Semra Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,
İstanbul, Türkiye.
35. Songül Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,
İstanbul, Türkiye.
…/2.
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36.Nazmiye Kılıç, Hürriyet Mah. Bülent Sk., No:14, Kat 1, D.2, Yakacık, Kartal,
İstanbul, Türkiye.
37.Murat Azgün, Esatpaşa Mah. Sümbüller Sk., No:16, Ataşehir, İstanbul, Türkiye.
38.Nazım Azgün, Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/2, Şişli, İstanbul, Türkiye. 39.Ayfer Selekcan Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/1, Şişli, İstanbul, Türkiye.
40.Aydın Selekcan,Paşa Mah. Bahçe Sk., B Blok, No:27, Kat 1 D.3, Şişli, İstanbul,
Türkiye.
41.Alkan Selekcan,Paşa İnci Sk., No:13, D.4, Şişli, İstanbul , Türkiye.
42.Yeşim Bekte, Gürpınar Mah., Ertuğrul Sk., Beytown Deniz Villaları, Beylikdüzü,
İstanbul, Türkiye.
43.Esra Selekcan, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.3, Şişli, İstanbul, Türkiye. 44.Samet Selekcan, Pınartepe Mah., Atatürk Cad., No:91, A2 Blok, D.5,
Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye.
45.Sibel Ülker, Halide Edip Adıvar Mah., Akar Cad., Karadeniz Apt.Kapı 58, D.16,
Şişli, İstanbul, Türkiye.
46.Serkan Gülbenzer, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.1, Şişli, İstanbul, Türkiye.
47.Serhat Gülbenzer, Yayla Mah., Koronti Sk., No:16, D.7, İstanbul, Türkiye.
48.Ufuk Çaça, İstanbul
49.Havva Selekcan, İstanbul
50.Aykut Yılmaz, İstanbul
51.Yıldız Arancı,İstanbul
52.Döndü Işılay Özkarabacak, İstanbul
53.Gülten Çelikkol, İstanbul
54. Nükhet Gönyeli, İngiltere
55. Tacım Aksu, İngiltere.
56.Güllü Ali, İngiltere
57.Atilla Eyice, İngiltere
58.Aliye İbrahim, İngiltere
59.Mehmet Pehlivanoğlu, İngiltere
60.Derviş Gülher, İngiltere
61. Zeki Azgün, Adana
62. Mustafa Alabucak, Adana
63.Huriye Mine Alabucak, Adana
64.Melek Alabucak, Adana
65.İsmail Alabucak, Adana
66.Filiz Alabucak, Adana
67.İhsan Alabucak, Adana
68.Filiz Öz, Adana
69.Mine Şaşkın, Adana
70.Mehmet Alabucak, Adana
71.Yaldız Demir, Adana
…/3.
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72.Ülkü Küçük, Adana
73.Yaşar Topcu, Adana
74.Emine Yaldıran, Adana
75.Nagehan Tepe, Adana
76.Jale Azgün, Adana
77.Ufuk Alabucak, Adana
78.Nagehan Kıroğlan, Adana
79.Tuğba Alabucak, Adana
80.Zeki Akadalı, İzmir
81.Birsen Ünalmış, Mersin
82.Ayfer Sergici, Mersin