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MAHKEME İLANI

MAHKEME İLANI

MAHKEME İLANI

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Lefkoşa Kaza Mahkemesinde

Asli Celp No:           /2024

            Merhum Hacı Yusuf  n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı meselesi hakkında

 

Davacı: Yusuf Pehlivanoğlu yetkili vekili Mehmet Salih Pehlivanoğlu vasıtasıyla, Şehit Ömer Cambaz Sokak, No:36, Yeniceköy,    Lefkoşa.

 

İle

Davalı: 1. Erdoğan Pehlivanoğlu, Lefkoşa                               

                                                                  Ve diğerleri.

Arasında

              Lefkoşa sakinlerinden Davacı tarafından yapılan istida.

            Bu celpnamenin size tebliğ edildiği tarihten yedi gün içinde celpnameyle ilgili olarak isbatı vücut yaptırmanız emrolunur.

            Bu celpname Lefkoşa sakinlerinden Mehmet Salih Pehlivanoğlu tarafından verilen dilekçeye atfen çıkarılmış olup aşağıda yazılım meselelerin karara bağlanması talep edilmektedir; şöyle ki,

  1. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğinde 118/1992 tereke istidası ile kurulup takriben 2002 yılı içerisinde kapatılan Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı terekesinin canlandırılması;

 

  1. Bir sureti ekte yer alan Muhtar Şahadetnamesinde isimleri belirtilen kişilerin Merhum Hacı Yusuf  n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı’nın yasal varisleri oldukları hususunda bir Mahkeme emri;

 

  1. Muhterem Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir çare ve/veya emir;

 

  1. Bu celpname masrafları.

 

……../ 01 / 2024 tarihinde dosyalanmıştır.

(İmza) ………………………

                                                                                                               Mukayyit.

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Bu Celpname Davacı tarafından Avukat Yankı Akif tarafından çıkarılmıştır.

 

                                                                                     (Yankı Akif)

                                                                         Davacı tarafından Avukat

                                                                             yankiakif@gmail.com

 

UYARI: İsbatı vücut kaydı, ya bizzat veya avukat tarafından Lefkoşa’da mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi etmek ve aynı tarihte muhtıranın mukayyit tarafından imzalanmış, tarihlenmiş ve mühürlenmiş ikinci bir nüshasını Davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle yapılır. Davacının tebliğ adresi: Av. Yankı Akif yazıhanesi, Müftü Raci Sokak, Beliğ Paşa İşhanı, No:37-39, Lefkoşa. Davalı yukarıda yazılı süre içinde ve biçimde isbatı vücut kaydı yaptırmadığı takdirde, mahkeme veya Yargıç tarafından adil ve uygun görülecek emir verilir ve işlemler yapılır.

 

DAVALILARIN EK LİSTESİ

  2.İzzet Alabucak,Lefkoşa                          

  3.Ferihan Eraslan, Lefkoşa                               

  4.Nejla Cambaz, Lefkoşa                         

  5.Havva Yılmaz, Lefkoşa                         

  6.Güllü Şen, Lefkoşa      

  7.Mehmet Salih Pehlivanoğlu, Lefkoşa               

  8.Sevil Akarca, Lefkoşa         

  9.Ömer Eyice, Lefkoşa      

 10.Hüseyin Haksız, Lefkoşa            

 11.Ahmet Haksız, Lefkoşa                           

 12.Filiz Çekirdek, Lefkoşa                   

 13.Mesut Haksız, Lefkoşa                       

 14.Konce Arıkan, Lefkoşa  

 15.Cemal Ergin Haksız, Lefkoşa                           

 16.Süleyman Haksız, Lefkoşa    

 17.Yılşen Karalım, Lefkoşa                             

 18.Salahi Karalım, Lefkoşa                              

 19.Merkan Karalım, Lefkoşa                              

 20.Erkan Karalım, Lefkoşa                                                           

 21.Hüseyin Aksu, Lefkoşa                               

 22.Nilüfer Nurdal, Lefkoşa                             

 23.Gülsen Karalım, Lefkoşa                              

 24.Mehmet Salih Karalım, Lefkoşa                             

 25.Adnan Durakcan, Mağusa.       

 26.Ali Sergici, Mersin.                         

 27.Ali Durakcan, Ankara.     

28.Görkem Sergici, Mersin.

29.Ayhan Akadalı, Mağusa                       

30. Hüseyin Tuğ, Toros Mah., Şht. Zeki Akgünseven Sk., Birleş Apt., B Blok, K:2, 

      D:7, Çukurova, Adana, Türkiye.                     

 31.Ahmet Tuğ, Huzur evleri Mah., 77235 Sk., No:23, Tekin Apt., K:10, D:20,

     Çukurova, Adana, Türkiye.           

32.Hülya Gece, Bayraktepe Mah., 387. Sk., Asudeşehir Sitesi, C Blok, K:2 D:10,

      Podyum AVM Arkası, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye. 

33.Tamer İzgür, Akkent Mah., 23135 Sk., Viport Sitesi, A Blok, K:2/4, Yenişehir,

      Mersin, Türkiye.       

34. Semra Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,

       İstanbul, Türkiye.                                                                                         

35. Songül Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,

      İstanbul, Türkiye.

…/2.

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36.Nazmiye Kılıç, Hürriyet Mah. Bülent Sk., No:14, Kat 1, D.2, Yakacık, Kartal,

     İstanbul, Türkiye.

37.Murat Azgün, Esatpaşa Mah. Sümbüller Sk., No:16, Ataşehir, İstanbul, Türkiye.                         

38.Nazım Azgün, Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/2, Şişli, İstanbul, Türkiye.                                           39.Ayfer Selekcan Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/1, Şişli, İstanbul, Türkiye.                                                                           

40.Aydın Selekcan,Paşa Mah. Bahçe Sk., B Blok, No:27, Kat 1 D.3, Şişli, İstanbul,

     Türkiye.           

41.Alkan Selekcan,Paşa İnci Sk., No:13, D.4, Şişli, İstanbul , Türkiye.                         

42.Yeşim Bekte, Gürpınar Mah., Ertuğrul Sk., Beytown Deniz Villaları, Beylikdüzü,

     İstanbul, Türkiye.

43.Esra Selekcan, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.3, Şişli, İstanbul, Türkiye.                            44.Samet Selekcan, Pınartepe Mah., Atatürk Cad., No:91, A2 Blok, D.5,

     Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye.                           

45.Sibel Ülker, Halide Edip Adıvar Mah., Akar Cad., Karadeniz Apt.Kapı 58, D.16,

     Şişli, İstanbul, Türkiye.

46.Serkan Gülbenzer, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.1, Şişli, İstanbul, Türkiye.                         

47.Serhat Gülbenzer, Yayla Mah., Koronti Sk., No:16, D.7, İstanbul, Türkiye.                         

48.Ufuk Çaça, İstanbul       

49.Havva Selekcan, İstanbul         

50.Aykut Yılmaz, İstanbul                       

51.Yıldız Arancı,İstanbul                       

52.Döndü Işılay Özkarabacak, İstanbul                           

53.Gülten Çelikkol, İstanbul                           

54. Nükhet Gönyeli, İngiltere                          

55. Tacım Aksu, İngiltere.

56.Güllü Ali, İngiltere            

57.Atilla Eyice, İngiltere                 

58.Aliye İbrahim, İngiltere         

59.Mehmet Pehlivanoğlu, İngiltere                             

60.Derviş Gülher, İngiltere                             

61. Zeki Azgün, Adana                          

62. Mustafa Alabucak, Adana                              

63.Huriye Mine Alabucak, Adana                               

64.Melek Alabucak, Adana                               

65.İsmail Alabucak, Adana                               

66.Filiz Alabucak, Adana

67.İhsan Alabucak, Adana

68.Filiz Öz, Adana

69.Mine Şaşkın, Adana

70.Mehmet Alabucak, Adana                                                                                                       

71.Yaldız Demir, Adana   

…/3.

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72.Ülkü Küçük, Adana 

73.Yaşar Topcu, Adana                      

74.Emine Yaldıran, Adana 

75.Nagehan Tepe, Adana                                 

76.Jale Azgün, Adana                                 

77.Ufuk Alabucak, Adana                                

78.Nagehan Kıroğlan, Adana   

79.Tuğba Alabucak, Adana                                                        

80.Zeki Akadalı, İzmir             

81.Birsen Ünalmış, Mersin  

82.Ayfer Sergici, Mersin          

 

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