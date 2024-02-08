MAHKEME İLANI

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde

Asli Celp No: /2024

Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı meselesi hakkında

Davacı: Yusuf Pehlivanoğlu yetkili vekili Mehmet Salih Pehlivanoğlu vasıtasıyla, Şehit Ömer Cambaz Sokak, No:36, Yeniceköy, Lefkoşa.

İle

Davalı: 1. Erdoğan Pehlivanoğlu, Lefkoşa

Ve diğerleri.

Arasında

Lefkoşa sakinlerinden Davacı tarafından yapılan istida.

Bu celpnamenin size tebliğ edildiği tarihten yedi gün içinde celpnameyle ilgili olarak isbatı vücut yaptırmanız emrolunur.

Bu celpname Lefkoşa sakinlerinden Mehmet Salih Pehlivanoğlu tarafından verilen dilekçeye atfen çıkarılmış olup aşağıda yazılım meselelerin karara bağlanması talep edilmektedir; şöyle ki,

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğinde 118/1992 tereke istidası ile kurulup takriben 2002 yılı içerisinde kapatılan Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı terekesinin canlandırılması;

Bir sureti ekte yer alan Muhtar Şahadetnamesinde isimleri belirtilen kişilerin Merhum Hacı Yusuf n/d Hüseyin Hacı Yusuf Amca n/d Hüseyin Akadalı’nın yasal varisleri oldukları hususunda bir Mahkeme emri;

Muhterem Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir çare ve/veya emir;

Bu celpname masrafları.

……../ 01 / 2024 tarihinde dosyalanmıştır.

(İmza) ………………………

Mukayyit.

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Bu Celpname Davacı tarafından Avukat Yankı Akif tarafından çıkarılmıştır.

(Yankı Akif)

Davacı tarafından Avukat

yankiakif@gmail.com

UYARI: İsbatı vücut kaydı, ya bizzat veya avukat tarafından Lefkoşa’da mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi etmek ve aynı tarihte muhtıranın mukayyit tarafından imzalanmış, tarihlenmiş ve mühürlenmiş ikinci bir nüshasını Davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle yapılır. Davacının tebliğ adresi: Av. Yankı Akif yazıhanesi, Müftü Raci Sokak, Beliğ Paşa İşhanı, No:37-39, Lefkoşa. Davalı yukarıda yazılı süre içinde ve biçimde isbatı vücut kaydı yaptırmadığı takdirde, mahkeme veya Yargıç tarafından adil ve uygun görülecek emir verilir ve işlemler yapılır.

DAVALILARIN EK LİSTESİ

2.İzzet Alabucak,Lefkoşa

3.Ferihan Eraslan, Lefkoşa

4.Nejla Cambaz, Lefkoşa

5.Havva Yılmaz, Lefkoşa

6.Güllü Şen, Lefkoşa

7.Mehmet Salih Pehlivanoğlu, Lefkoşa

8.Sevil Akarca, Lefkoşa

9.Ömer Eyice, Lefkoşa

10.Hüseyin Haksız, Lefkoşa

11.Ahmet Haksız, Lefkoşa

12.Filiz Çekirdek, Lefkoşa

13.Mesut Haksız, Lefkoşa

14.Konce Arıkan, Lefkoşa

15.Cemal Ergin Haksız, Lefkoşa

16.Süleyman Haksız, Lefkoşa

17.Yılşen Karalım, Lefkoşa

18.Salahi Karalım, Lefkoşa

19.Merkan Karalım, Lefkoşa

20.Erkan Karalım, Lefkoşa

21.Hüseyin Aksu, Lefkoşa

22.Nilüfer Nurdal, Lefkoşa

23.Gülsen Karalım, Lefkoşa

24.Mehmet Salih Karalım, Lefkoşa

25.Adnan Durakcan, Mağusa.

26.Ali Sergici, Mersin.

27.Ali Durakcan, Ankara.

28.Görkem Sergici, Mersin.

29.Ayhan Akadalı, Mağusa

30. Hüseyin Tuğ, Toros Mah., Şht. Zeki Akgünseven Sk., Birleş Apt., B Blok, K:2,

D:7, Çukurova, Adana, Türkiye.

31.Ahmet Tuğ, Huzur evleri Mah., 77235 Sk., No:23, Tekin Apt., K:10, D:20,

Çukurova, Adana, Türkiye.

32.Hülya Gece, Bayraktepe Mah., 387. Sk., Asudeşehir Sitesi, C Blok, K:2 D:10,

Podyum AVM Arkası, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye.

33.Tamer İzgür, Akkent Mah., 23135 Sk., Viport Sitesi, A Blok, K:2/4, Yenişehir,

Mersin, Türkiye.

34. Semra Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,

İstanbul, Türkiye.

35. Songül Azgün, Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. Sokak 1/2A, D.6, Ataşehir,

İstanbul, Türkiye.

…/2.

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36.Nazmiye Kılıç, Hürriyet Mah. Bülent Sk., No:14, Kat 1, D.2, Yakacık, Kartal,

İstanbul, Türkiye.

37.Murat Azgün, Esatpaşa Mah. Sümbüller Sk., No:16, Ataşehir, İstanbul, Türkiye.

38.Nazım Azgün, Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/2, Şişli, İstanbul, Türkiye. 39.Ayfer Selekcan Paşa Mah. Yeşiltepe Sk., No:28/1, Şişli, İstanbul, Türkiye.

40.Aydın Selekcan,Paşa Mah. Bahçe Sk., B Blok, No:27, Kat 1 D.3, Şişli, İstanbul,

Türkiye.

41.Alkan Selekcan,Paşa İnci Sk., No:13, D.4, Şişli, İstanbul , Türkiye.

42.Yeşim Bekte, Gürpınar Mah., Ertuğrul Sk., Beytown Deniz Villaları, Beylikdüzü,

İstanbul, Türkiye.

43.Esra Selekcan, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.3, Şişli, İstanbul, Türkiye. 44.Samet Selekcan, Pınartepe Mah., Atatürk Cad., No:91, A2 Blok, D.5,

Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye.

45.Sibel Ülker, Halide Edip Adıvar Mah., Akar Cad., Karadeniz Apt.Kapı 58, D.16,

Şişli, İstanbul, Türkiye.

46.Serkan Gülbenzer, Paşa Mah., İnci Sk., No:13, D.1, Şişli, İstanbul, Türkiye.

47.Serhat Gülbenzer, Yayla Mah., Koronti Sk., No:16, D.7, İstanbul, Türkiye.

48.Ufuk Çaça, İstanbul

49.Havva Selekcan, İstanbul

50.Aykut Yılmaz, İstanbul

51.Yıldız Arancı,İstanbul

52.Döndü Işılay Özkarabacak, İstanbul

53.Gülten Çelikkol, İstanbul

54. Nükhet Gönyeli, İngiltere

55. Tacım Aksu, İngiltere.

56.Güllü Ali, İngiltere

57.Atilla Eyice, İngiltere

58.Aliye İbrahim, İngiltere

59.Mehmet Pehlivanoğlu, İngiltere

60.Derviş Gülher, İngiltere

61. Zeki Azgün, Adana

62. Mustafa Alabucak, Adana

63.Huriye Mine Alabucak, Adana

64.Melek Alabucak, Adana

65.İsmail Alabucak, Adana

66.Filiz Alabucak, Adana

67.İhsan Alabucak, Adana

68.Filiz Öz, Adana

69.Mine Şaşkın, Adana

70.Mehmet Alabucak, Adana

71.Yaldız Demir, Adana

…/3.

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72.Ülkü Küçük, Adana

73.Yaşar Topcu, Adana

74.Emine Yaldıran, Adana

75.Nagehan Tepe, Adana

76.Jale Azgün, Adana

77.Ufuk Alabucak, Adana

78.Nagehan Kıroğlan, Adana

79.Tuğba Alabucak, Adana

80.Zeki Akadalı, İzmir

81.Birsen Ünalmış, Mersin

82.Ayfer Sergici, Mersin