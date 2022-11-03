MAHKEME İLANI

D.M 100.000 –200.000 TL Arasında.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde

Dava No: 299/2021

Davacı:Mustafa Gürkan,Dağ Yolu Sok.Dormik Öğrenci Yurdu Kompleksi,Kat.4,D.506-G/n

- ile-

Davalı:Eurocity Insurance Co.Ltd.,Nurullah Ataç Sok.No.41,D.1,Köşlüçiftlik-Lefkoşa.

Arasında

Davalı / Müstedi Tarafından Tek Taraflı İstida

Davalı/Müstedi’nin işbu istida ile talebi şöyledir;

Bilcümle alakadarlar 2022 senesi ......Ağustos....................... ayının ........26........... ‘nci günü sabah saat 8.30 ‘da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda müstedinin işbu istidasının dinlenmesinde hazır bulunmağa davet olunur.

A)Yukarıda sayı ve ünvanı verilen davada Davalılar aleyhine verilen 6/4/2022 tarihli hükmün icrasının Yüksek Mahkeme ‘de 10/5/2022 tarihinde dosyalanan istinafın dinlenip nihai bir neticeye bağlanıncaya değin durdurulmasını öngören bir mahkeme emri,

B) Muhterem Mahlemenin uygun göreceği başka herhangi bir emir ve çare,

E) İşbu istida masrafları.

İşbu istida Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü E.35 n.18,n.19,E.40 n.11, E.48 n.2 ve 8,Fasıl 6 ve 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının özellikle 55. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ,sair ilgili mevzuata istinad eder.

İşbu istidadanın istinad ettiği hakikatlar Davalı/Müstedi’nin ilişikte sunduğu yemin varakasında belirtildiği gibidir.

İşbu istida Davalı/ Müstedi Avukatı Kemal Hansoy tarafından hazırlandı .

Tebliğ adresi : 26.Sok.Organize Sanayi Bölgesi No.8-Lefkoşa.

.....

Kemal Hansoy

(Davalı / Müstedi Tarafından Avukatı )

….19......./.....8../2022 tarihinde dosyalandı,

....26..../.. 8...../2022 tarihine tayin edildi.

M u k a y y i t.

D.M 100.000 –200.000 TL Arasında.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde

Dava No: 299/2021

Davacı:Mustafa Gürkan,Dağ Yolu Sok.Dormik Öğrenci Yurdu Kompleksi,Kat.4,D.506-G/n

- ile-

Davalı:Eurocity Insurance Co.Ltd.,Nurullah Ataç Sok.No.41,D.1,Köşlüçiftlik-Lefkoşa.

Arasında

YEMİN VARAKASI

Ben, aşağıda imza sahibi Behaeddin Arsaç, yemin eder ve yeminimle aşağıdaki hususları beyan ederim.

1)Yukarıda sayı ve ünvanı verilen davada Davalı/Müstedinin yetkili çalışanı olup konu ile ilgili tüm hakikatlere vakıfım ve işbu yemin varakasını bu sıfatla yapmaktayım. En iyi bilgi ve kanaatime ve avukatımdan almış olduğum hukuki müşavereye göre işbu yemini yapmaktayım.

2)Davada verilen 6/4/2022 tarihli bir hüküm ve /veya emir gereğince Davalının Davacı ‘ya 1.897 Euro’dan ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 7/1/2020 tarihinden itibaren tamamen tediye tarihine kadar yıllık %1.5 oranında faiz ödemesi, 1.000 Stg’den ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 7/1/2020 tarihinden itibaren tamamen tediye tarihine kadar yıllık %2 oranında faiz ödemesi, 3,592 Stg’den ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 7/1/2020 tarihinden itibaren tamamen tediye tarihine kadar yıllık %2 oranında faiz ödemesi,93,600 TL’den ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 7/1/2020 tarihinden itibaren tamamen tediye tarihine kadar yıllık %7 oranında faiz ödemesi, 15,140 TL’den ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 9/12/2020 tarihinden itibaren tamamen tediye tarihine kadar yıllık %14 oranında faiz ve %16 KDV ödemesi ve dava masrafı olarak 17,500 TL masraf ödemesine emir verildi.

3)Avukatımdan aldığım hukuki müşavereye göre, işbu davada verilen hükme karşı 10/5/2022 tarihinde istinaf dosyalanmış olup alt mahkemenin kararının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin çok haklı istinaf sebeplerim mevcuttur.

4)Yapmış olduğumuz istinaf başvurusunun görüşülüp başarılı neticeye varılması halinde lehimize sonuçlar doğacaktır Davacı KKTC ‘de öğrenci olarak ikamet etmekteyken mezun olup KKTC’den ayrılmıştır.Keza,işbu istida ile talep edilen emir verilmezse ve hükümlü borç Davacıya ödenirse istinafı kazandığımız takdirde ödediğimiz meblağı Davacıdan geri alamayacağız istinafımızın temeli sarsılacak ve istinafı boşa çıkaracak bir sonuç ortaya cıkacaktır kanısındayız.

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5)Binaenaleyh istidada talep olunan emirin verilmemesi halinde telafisi imkansız zarar ziyana uğrayacağız ve haklarımıza halel gelecektir.

6)Yukarıdaki gerçekler ışığında Muhterem Mahkemenin istida gereğince emir vermesini talep ederim.

Behaeddin Arsaç

(Yemin Eden)

..........

....15......./.....8......./2022 tarihinde

mukayyit huzurunda yemin ve

imza edildi.

M u k a y y i t.