Mahkeme ilanı

İLAN

D.M. 50,000.-TL-100,000.- TL Arasında

(Form J.190)

CELPNAME (E. 2, N.1)

Girne Kaza Mahkemesinde

Dava No: 637/2021

Davacı (a) : Ayla Tankut n/d Ayla Aykut, Kolordu Sokak No:17, Lapta-Girne.

- İle -

Davalı(b) : No.1 İsmail Tankut, Kazım Bekir Gülbaharlar Mahallesi, Dindar Sokak,

Daire:1, Sarıyer- İstanbul.

No.2 Handan Karveli, Karakuş Sokak No:38A, Maraş- Gazimağusa.

Arasında

Yukarıdaki Davacı tarafından

(a) Yukarıdaki Davalılar tarafına

İşbu celpnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren on gün zarfında (c) Yukarıdaki

Davacı

tarafından aleyhinize ikame edilmiş olan davada ısbatı vücut kaydı yaptırmanız tarafınıza emrolunur

Davacının davadaki talebi işbu celpnamenin arkasındaki açıklamada beyan olunur.

Davacının tebliğ adresi (d): Müftü Raci Efendi Sokak No:28, Surlariçi- Lefkoşa.

℅ Hasipoğlu&Akbilen Hukuk Bürosu- Girneç

Malumunuz olsun ki aşağıda tayin edildiği veçhile isbatı vücut kaydı yaptırmakta kusur ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.

2021 senesi 04 ayının 15 ncı

günü kaydedilip mühürlenmiştir.

Mukayyit. (imza) LEVENT KIZILDUMAN

(f) Davacı tarafından avukat

İHTAR-İsbatı vücut ya bizzat veya avukat vasıtasıyle (g) Girne’de

Mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi etmek ve aynı gün muhtıranın Mukayyit tarafından tarihlenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş ikinci bir nüshasını davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle olabilir.

Sokağı ve eğer varsa, ebniye numarası dahil olmak üzere tam adresini beyan ediniz. Davalının eğer malum ise, meşguliyetini beyan ediniz. Davacının meşguliyetini beyan ediniz. Davacıya tebliğ edilecek olan evrakın bırakılabileceği ve davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini beyan ediniz. Tarih Mukayyit tarafından doldurulacaktır. Bizzat dava edilmişse “tarafından avukat” kelimelerini çiziniz. Yukarıda (d) de yazılı mukayyitliğin hangi kasaba veya köyde kain bulunduğunu beyan ediniz.

İHTAR-Celpname tanziminde 2 numaralı emir hükmüne ve celpname arkasına yapılacak talep açıklaması hükümlerine riayet edilmelidir.

DAVALI İÇİN NOT- 50.000 TL’den fazla bir talep için dava olunan ve avukat tutmak isteyen davalı bilmelidir ki davalı tarafından forma J.198 T ile yazılı avukat tutma varakası verilmedikçe avukat kendisi tarafından isbatı vücut kaydı yaptıramaz, meğer ki Yargıcın müsaadesi alınmış olsun.

TALEP ŞERHİ

Davacının talebi:

A. Davacı tarafından Davalı No:1 aleyhine Girne Aile Mahkemesi nezdinde 214/2020 sayılı boşanma davası ikame edildikten sonra ve Davacı ile Davalı No.1’in ayrı yaşamakta olduğu bir esnada, Davalı No:1’in Davacının onayını almaksızın Davacı ile evlilik birliği içerisinde satın alınan ve Davacı ile Davalı No:1 arasında ikame olunan Girne Aile:214/2020 sayılı boşanma davasında mal paylaşımına konu olan Davalı no.1 adında kayıtlı RY 987 plakalı Toyota Auris marka ve model aracı Davacıyı mal paylaşımındaki haklarından mahrum etmek ve/veya Davacının haklarını haleldar etmek amacıyla Davalı No:2’ye 25.01.2021 tarihinde Davalı No:2 ile meşveretleşerek ve/veya hileli hareketlerle ve/veya ahar surette haksız ve kanunsuz olarak devretmesi nedeniyle devir ve/veya koçan işleminin iptal edilmesi ve/veya mezkur aracın kayıtlarının devirden önceki haline gelmesi için Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği nezdinde gerekli düzeltmenin yapılması ve/veya aracın koçanı üzerinde mal sahibi değişikliği yapılması ve/veya mezkur kaydın düzeltilmesi zımnında bir Mahkeme hükmü ve/veya emri,

B. Davalı No.1’in RY 987 plakalı Toyota Auris marka ve model aracı Motorlu Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği Müdürü ve/veya çalışanlarını yanıltılmak suretiyle 25.01.2021 tarihinde Davalı No:2’ye devretmesi nedeniyle ve/veya Davalı No:1’in Davacının mezkur araç üzerindeki haklarını ilgili daire memurlardan gizlemesi ve/veya motorlu araç devretme müracaat formasını usulüne uygun olarak noter ve/veya muhtar ve/veya ilgili daire nezdinde imza etmemesi nedeniyle ve/veya mezkur devir işleminin Davalı No:1’in yurt dışında olduğu bir esnada Davalı No:2’ye yapılması nedeniyle Davalı No:1 tarafından Davalı No:2 adına yapılan devir ve/veya koçan işleminin iptal edilmesi ve/veya mezkur aracın kayıtlarının devirden önceki haline gelmesi için Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği nezdinde gerekli düzeltmenin yapılması ve/veya aracın koçanı üzerinde mal sahibi değişikliği yapılması ve/veya mezkur kaydın düzeltilmesi zımnında bir Mahkeme hükmü ve/veya emri,

C. Davacı tarafından Davalı No:1 aleyhine Girne Aile Mahkemesi nezdinde 214/2020 sayılı boşanma davası ikame edildikten sonra ve/veya Davacı ile Davalı No.1’in ayrı yaşamakta olduğu bir esnada, Davalı No:1’in Davacının onayını almaksızın Davacı ile evlilik birliği içerisinde satın alınan ve Davacı ile Davalı No:1 arasında ikame olunan Girne Aile:214/2020 sayılı boşanma davasında mal paylaşımına konu olan Davalı no.1 adında kayıtlı RY 987 plakalı Toyota Auris marka ve model aracı Davacıyı mal paylaşımındaki haklarından mahrum etmek ve/veya Davacının haklarını haleldar etmek amacıyla Davalı No:2’ye 25/01/2021 tarihinde Davalı No:2 ile meşveretleşerek ve/veya hileli hareketlerle ve/veya ahar surette haksız ve kanunsuz olarak devretmesi nedeniyle Davalıların müştereken ve/veya münferiden Davacıya özel ve genel zarar ziyan ve/veya tazminat ödemeleri hususunda bir Mahkeme hükmü ve/veya emri.

D. Ahar surette Davalıların meşveretleşerek ve/veya hile fiiline dayalı olarak Davacının zarara düçar olmasına sebebiyet vermesi nedeniyle Davacıya müştereken ve/veya münferiden özel ve genel zarar ziyan ve/veya tazminat ödemeleri hususunda bir emir ve/veya hüküm.

E. İşbu dava tarihinden itibaren yasal faiz,

F. Muhterem Mahkemece uygun görülecek başka bir çare,

G. İşbu dava masraflarıdır.

………..…………………….

(imza) Levent KIZILDUMAN

Davacı tarafından Avukat Aslına Uygundur. Mukayyit.