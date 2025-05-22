Mahkeme, 12 Haziran'a ertlendi

Serap ŞAHİN

Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebi ile başvurduğu davanın üçüncü oturumu gerçekleşti.

Taraflar duruşmada sunulacak belgelerin listesini Mahkemeye sundu.

Duruşmada, tarafların bir sonraki oturumda davanın esasının görüşülmesi yönünde hemfikir olunması sebebiyle ara emri başvurusu geri çekildi.

Mahkeme, duruşmanın esasının dinlenmesi için 12 Haziran tarihine erteledi.

Avukat Öncel Polili:

“12 Haziran’da davanın esası dinlenecek, büyük ihtimalle duruşma tamamlanacak”

Avukat Öncel Polili, Anayasa Mahkemesi’nde tüzük değişikliğiyle ilgili açtıkları davaya ilişkin gelişmeleri aktardı. Duruşmada tarafların hangi belgeleri sunacaklarını ve karşı taraftan hangi belgeleri talep ettiklerini beyan ettiklerini belirten Polili, mahkemenin bu belgelerin dosyalanması için taraflara bir hafta süre verdiğini ifade etti.

Mahkemenin 12 Haziran tarihinde de davanın esasını dinlemek üzere duruşma günü verdiğini söyleyen Polili, “Davanın esası da dinleneceği için biz de ara emri başvurumuzdan vazgeçtik. 12 Haziran’da büyük bir ihtimalle o gün duruşmayı sonlandıracağız. Ve dava karar için ertelenecektir.” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Öğretmen baskıya boyun eğmeyecek, mücadele sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bekirpaşa Lisesi’nde dayatmanın sürdüğünü belirterek, “Eylem hakkını kullanan öğretmenlerimize bakanlık tarafından sürdürülen baskı dozu arttırılarak devam ediyor. Öğretmen mücadeleye devam edecek. Baskılara boyun eğmeyecek. Bunun herkesin bilmesini isteriz.” dedi.

Gazetecilere yönelik baskıların da arttığını ifade eden Eylem, “Özellikle dün yaşanan öğrencilerin eylem hakkı, bir gün önce ve son zamanlarda yaşanan gazetecilere yapılan baskılar, görevini yapmaya çalışan basın emekçilerine yapılan saldırılar bu ülkede yapılmak istenenlerin, bu ülkeyi getirmeye çalıştıkları dayatmalarla, baskıyla susturmaya çalıştıkları demokratik ilkeleri, yasa tanımazlığı, orada ne varsa burada da uygulamaya çalışmaları devam ediyor. Dozu arttırılarak devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Eylem, baskılara karşı durmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Elbette ki bunlara boyun eğmeyeceğiz. Hep birlikte omuz omuza dayanışmayla bunlara karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Dayatmaları geri püskürteceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Atatürk ilke ve inkılaplarından, laik yaşam tarzından asla ödün vermeyeceklerini vurguladı. “Bize giydirilmek istenen bu gömleği de giymeyeceğiz. Örgütlü mücadeleyi ileri taşıyarak bu dayatmaları geri püskürteceğiz.” diyen Baybora, Türkiye’de yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına ve aynı anlayışın burada da uygulanmak istenmesine dikkat çekti.

“Biz ülkemizdeki yargı bağımsızlığına güveniyoruz.” diyen Baybora, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların ve açılan davaların bilinmeyen şeyler olmadığını belirtti. Geçtiğimiz gün Bekirpaşa Lisesi’nde basına uygulanmak istenen yasakçı zihniyete ve bu kapsamda açılan davaya değinen Baybora, “Düşünce ve ifade özgürlüğüne mevcut yönetimin, hükümetin ve cumhurbaşkanlığının bakışının bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Baybora sözlerini şöyle sürdürdü: “Nazım’ın deyişiyle sana düşman, bana düşman, yaşadığı vatana düşman ve ülkesine düşman bir yönetimle karşı karşıyayız. Bizler ülkemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi düşünenleriz. Bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Onların kırmızı çizgileri bayrak, din, vatan adı altında yaptıkları rüşvet, talan ve vurgunlardır. Bizlerin kırmızı çizgisi ise çocuklarımızdır, ülkemizdir, geleceğimizdir, yaşanabilir bir yurt yaratmaktır.”