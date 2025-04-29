Kente Geçitköy’den su sağlayan Mağusa – İskele arasındaki ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Mağusa'ya 3 gün su verilemeyecek.

Gazimağusa Belediyesi, tamirat çalışmaları süresince mağduriyet yaşamamaları için vatandaşların suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi ve suyun en kısa sürede yeniden verilmesi amacıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.